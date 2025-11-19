Lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tối 18/11 chứng kiến những kết quả rực rỡ của các đại diện Đông Nam Á, đặc biệt là dấu mốc lịch sử đến từ Singapore. “

Những chú Sư tử” đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay trên sân Hong Kong (Trung Quốc), giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Shawal Anuar và Ilhan Fandi.

Singapore làm nên lịch sử khi lần đầu giành vé dự VCK Asian Cup - Ảnh: Asean Football News

Với 11 điểm, Singapore lần đầu tiên giành vé dự VCK Asian Cup kể từ năm 1984, thời điểm họ tham dự với tư cách chủ nhà.

Ở các bảng D, Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Sri Lanka 4-0 trên sân khách, qua đó củng cố vững chắc vị trí cạnh tranh suất đi tiếp.

Tại bảng F, Malaysia dù đang vướng vào bê bối nhập tịch "lậu" vẫn tiếp tục duy trì phong độ ổn định với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal, qua đó giữ ngôi đầu bảng F, tạm bỏ xa ĐT Việt Nam 6 điểm.

Philippines cũng mang về niềm vui cho khu vực khi vượt qua Maldives 2-0, qua đó nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua giành suất dự VCK tại bảng A.

Thái Lan duy trì cơ hội trước lượt trận cuối quyết định - Ảnh: FAT

Trong khi đó, các trận đấu còn lại chứng kiến sức mạnh của những đội bóng lớn ở châu Á: Tajikistan thắng Timor-Leste 5-0, Syria hủy diệt Pakistan 5-0, Lebanon vượt qua Brunei 3-0, và Yemen thắng Bhutan 7-1. Turkmenistan đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 3-1, còn Bangladesh gây bất ngờ khi thắng Ấn Độ 1-0.

Lượt trận này không chỉ ghi dấu sự vươn lên mạnh mẽ của Đông Nam Á, mà còn mở ra một trang mới đầy hy vọng cho bóng đá Singapore.