Cuộc cạnh tranh ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với bất lợi nghiêng về ĐT Việt Nam.

Ở lượt trận thứ năm, Malaysia tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cho đối thủ "mượn" để đánh bại Nepal 1-0, qua đó củng cố ngôi đầu với 15 điểm - nhiều hơn tuyển Việt Nam 6 điểm trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik làm khách tại Lào vào tối 19/11.

Xuân Son và các đồng đội trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp chủ nhà - ĐT Lào - Ảnh: Hải Hoàng

Khoảng cách điểm số và hệ số đối đầu khiến nhiệm vụ của tuyển Việt Nam trở nên vô cùng nặng nề. Để nuôi hy vọng vượt qua Malaysia, “Những chiến binh Sao vàng” buộc phải giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận cuối, trong đó trận tái đấu Malaysia vào tháng 3/2026 phải có chiến thắng cách biệt tối thiểu bốn bàn.

Lý do là bởi tuyển Việt Nam đã thua 0-4 tại Bukit Jalil ở lượt đi, và ưu tiên xếp hạng đầu tiên sẽ là đối đầu trực tiếp nếu hai đội bằng điểm.

Dù vậy, cuộc đua vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Malaysia đang chịu áp lực liên quan đến vụ kiện của FIFA về việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc. Nếu bị kết luận sai phạm, họ có thể bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam.

Với tuyển Việt Nam, mục tiêu trước mắt vẫn là tập trung tối đa cho trận gặp Lào - đối thủ quen thuộc và là cơ hội để khép lại năm 2025 bằng một chiến thắng quan trọng. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h00 hôm nay 19/11, được VietNamNet tường thuật trực tiếp.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)