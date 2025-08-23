Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Bayern Munich
|1
|1
|0
|0
|6
|3
|2
|Eintracht Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|3
|VfL Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|4
|FC Augsburg
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|5
|Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|6
|1899 Hoffenheim
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|7
|Borussia Dortmund
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|8
|FC St. Pauli
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|9
|Hamburger SV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Borussia Monchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|FC Koln
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|FSV Mainz 05
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Bayer Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|14
|VfB Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|15
|SC Freiburg
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|16
|FC Heidenheim
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|17
|Werder Bremen
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|18
|RB Leipzig
|1
|0
|0
|1
|-6
|0
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.