Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Bayern Munich 1 1 0 0 6 3
2 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 3 3
3 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2 3
4 FC Augsburg 1 1 0 0 2 3
5 Union Berlin 1 1 0 0 1 3
6 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 1 3
7 Borussia Dortmund 1 0 1 0 0 1
8 FC St. Pauli 1 0 1 0 0 1
9 Hamburger SV 0 0 0 0 0 0
10 Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0
11 FC Koln 0 0 0 0 0 0
12 FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0
13 Bayer Leverkusen 1 0 0 1 -1 0
14 VfB Stuttgart 1 0 0 1 -1 0
15 SC Freiburg 1 0 0 1 -2 0
16 FC Heidenheim 1 0 0 1 -2 0
17 Werder Bremen 1 0 0 1 -3 0
18 RB Leipzig 1 0 0 1 -6 0

  • Đá play-off trụ hạng
  • Xuống hạng