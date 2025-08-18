Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Kết quả bóng đá Ligue 1 2025/26 mới nhất
|Vòng 1
|16/08/2025 01:45:00
|Rennes 1 - 0 Marseille
|16/08/2025 22:00:00
|Lens 0 - 1 Lyon
|17/08/2025 00:00:00
|Monaco 3 - 1 LE Havre
|17/08/2025 02:05:00
|Nice 0 - 1 Toulouse
|17/08/2025 20:00:00
|Stade Brestois 29 3 - 3 Lille
|17/08/2025 22:15:00
|Metz 0 - 1 Strasbourg
|17/08/2025 22:15:00
|Angers 1 - 0 Paris FC
|17/08/2025 22:15:00
|Auxerre 1 - 0 Lorient
|18/08/2025 01:45:00
|Nantes 0 - 1 Paris Saint Germain
|Vòng 2
|23/08/2025 01:45:00
|Paris Saint Germain - Angers
|23/08/2025 22:00:00
|Marseille - Paris FC
|24/08/2025 00:00:00
|Nice - Auxerre
|24/08/2025 02:05:00
|Lyon - Metz
|24/08/2025 20:00:00
|Lorient - Rennes
|24/08/2025 22:15:00
|LE Havre - Lens
|24/08/2025 22:15:00
|Strasbourg - Nantes
|24/08/2025 22:15:00
|Toulouse - Stade Brestois 29
|25/08/2025 01:45:00
|Lille - Monaco
|Vòng 3
|30/08/2025 01:45:00
|Lens - Stade Brestois 29
|30/08/2025 22:00:00
|Lorient - Lille
|31/08/2025 00:00:00
|Nantes - Auxerre
|31/08/2025 02:05:00
|Toulouse - Paris Saint Germain
|31/08/2025 20:00:00
|Angers - Rennes
|31/08/2025 22:15:00
|LE Havre - Nice
|31/08/2025 22:15:00
|Paris FC - Metz
|31/08/2025 22:15:00
|Monaco - Strasbourg
|01/09/2025 01:45:00
|Lyon - Marseille
|Vòng 4
|14/09/2025 22:00:00
|Auxerre - Monaco
|14/09/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Paris FC
|14/09/2025 22:00:00
|Lille - Toulouse
|14/09/2025 22:00:00
|Marseille - Lorient
|14/09/2025 22:00:00
|Metz - Angers
|14/09/2025 22:00:00
|Nice - Nantes
|14/09/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - Lens
|14/09/2025 22:00:00
|Rennes - Lyon
|14/09/2025 22:00:00
|Strasbourg - LE Havre
|Vòng 5
|21/09/2025 22:00:00
|Auxerre - Toulouse
|21/09/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Nice
|21/09/2025 22:00:00
|LE Havre - Lorient
|21/09/2025 22:00:00
|Lens - Lille
|21/09/2025 22:00:00
|Lyon - Angers
|21/09/2025 22:00:00
|Marseille - Paris Saint Germain
|21/09/2025 22:00:00
|Monaco - Metz
|21/09/2025 22:00:00
|Nantes - Rennes
|21/09/2025 22:00:00
|Paris FC - Strasbourg
|Vòng 6
|28/09/2025 22:00:00
|Angers - Stade Brestois 29
|28/09/2025 22:00:00
|Lille - Lyon
|28/09/2025 22:00:00
|Lorient - Monaco
|28/09/2025 22:00:00
|Metz - LE Havre
|28/09/2025 22:00:00
|Nice - Paris FC
|28/09/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - Auxerre
|28/09/2025 22:00:00
|Rennes - Lens
|28/09/2025 22:00:00
|Strasbourg - Marseille
|28/09/2025 22:00:00
|Toulouse - Nantes
|Vòng 7
|05/10/2025 22:00:00
|Auxerre - Lens
|05/10/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Nantes
|05/10/2025 22:00:00
|LE Havre - Rennes
|05/10/2025 22:00:00
|Lille - Paris Saint Germain
|05/10/2025 22:00:00
|Lyon - Toulouse
|05/10/2025 22:00:00
|Metz - Marseille
|05/10/2025 22:00:00
|Monaco - Nice
|05/10/2025 22:00:00
|Paris FC - Lorient
|05/10/2025 22:00:00
|Strasbourg - Angers
|Vòng 8
|19/10/2025 22:00:00
|Angers - Monaco
|19/10/2025 22:00:00
|Lens - Paris FC
|19/10/2025 22:00:00
|Lorient - Stade Brestois 29
|19/10/2025 22:00:00
|Marseille - LE Havre
|19/10/2025 22:00:00
|Nantes - Lille
|19/10/2025 22:00:00
|Nice - Lyon
|19/10/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - Strasbourg
|19/10/2025 22:00:00
|Rennes - Auxerre
|19/10/2025 22:00:00
|Toulouse - Metz
|Vòng 9
|26/10/2025 22:00:00
|Angers - Lorient
|26/10/2025 22:00:00
|Auxerre - LE Havre
|26/10/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Paris Saint Germain
|26/10/2025 22:00:00
|Lens - Marseille
|26/10/2025 22:00:00
|Lille - Metz
|26/10/2025 22:00:00
|Lyon - Strasbourg
|26/10/2025 22:00:00
|Monaco - Toulouse
|26/10/2025 22:00:00
|Paris FC - Nantes
|26/10/2025 22:00:00
|Rennes - Nice
|Vòng 10
|29/10/2025 22:00:00
|LE Havre - Stade Brestois 29
|29/10/2025 22:00:00
|Lorient - Paris Saint Germain
|29/10/2025 22:00:00
|Marseille - Angers
|29/10/2025 22:00:00
|Metz - Lens
|29/10/2025 22:00:00
|Nantes - Monaco
|29/10/2025 22:00:00
|Nice - Lille
|29/10/2025 22:00:00
|Paris FC - Lyon
|29/10/2025 22:00:00
|Strasbourg - Auxerre
|29/10/2025 22:00:00
|Toulouse - Rennes
|Vòng 11
|02/11/2025 22:00:00
|Auxerre - Marseille
|02/11/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Lyon
|02/11/2025 22:00:00
|Lens - Lorient
|02/11/2025 22:00:00
|Lille - Angers
|02/11/2025 22:00:00
|Monaco - Paris FC
|02/11/2025 22:00:00
|Nantes - Metz
|02/11/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - Nice
|02/11/2025 22:00:00
|Rennes - Strasbourg
|02/11/2025 22:00:00
|Toulouse - LE Havre
|Vòng 12
|09/11/2025 22:00:00
|Angers - Auxerre
|09/11/2025 22:00:00
|LE Havre - Nantes
|09/11/2025 22:00:00
|Lorient - Toulouse
|09/11/2025 22:00:00
|Lyon - Paris Saint Germain
|09/11/2025 22:00:00
|Marseille - Stade Brestois 29
|09/11/2025 22:00:00
|Metz - Nice
|09/11/2025 22:00:00
|Monaco - Lens
|09/11/2025 22:00:00
|Paris FC - Rennes
|09/11/2025 22:00:00
|Strasbourg - Lille
|Vòng 13
|23/11/2025 22:00:00
|Auxerre - Lyon
|23/11/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Metz
|23/11/2025 22:00:00
|Lens - Strasbourg
|23/11/2025 22:00:00
|Lille - Paris FC
|23/11/2025 22:00:00
|Nantes - Lorient
|23/11/2025 22:00:00
|Nice - Marseille
|23/11/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - LE Havre
|23/11/2025 22:00:00
|Rennes - Monaco
|23/11/2025 22:00:00
|Toulouse - Angers
|Vòng 14
|30/11/2025 22:00:00
|Angers - Lens
|30/11/2025 22:00:00
|LE Havre - Lille
|30/11/2025 22:00:00
|Lorient - Nice
|30/11/2025 22:00:00
|Lyon - Nantes
|30/11/2025 22:00:00
|Marseille - Toulouse
|30/11/2025 22:00:00
|Metz - Rennes
|30/11/2025 22:00:00
|Monaco - Paris Saint Germain
|30/11/2025 22:00:00
|Paris FC - Auxerre
|30/11/2025 22:00:00
|Strasbourg - Stade Brestois 29
|Vòng 15
|07/12/2025 22:00:00
|Auxerre - Metz
|07/12/2025 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Monaco
|07/12/2025 22:00:00
|LE Havre - Paris FC
|07/12/2025 22:00:00
|Lille - Marseille
|07/12/2025 22:00:00
|Lorient - Lyon
|07/12/2025 22:00:00
|Nantes - Lens
|07/12/2025 22:00:00
|Nice - Angers
|07/12/2025 22:00:00
|Paris Saint Germain - Rennes
|07/12/2025 22:00:00
|Toulouse - Strasbourg
|Vòng 16
|14/12/2025 22:00:00
|Angers - Nantes
|14/12/2025 22:00:00
|Auxerre - Lille
|14/12/2025 22:00:00
|Lens - Nice
|14/12/2025 22:00:00
|Lyon - LE Havre
|14/12/2025 22:00:00
|Marseille - Monaco
|14/12/2025 22:00:00
|Metz - Paris Saint Germain
|14/12/2025 22:00:00
|Paris FC - Toulouse
|14/12/2025 22:00:00
|Rennes - Stade Brestois 29
|14/12/2025 22:00:00
|Strasbourg - Lorient
|Vòng 17
|04/01/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Auxerre
|04/01/2026 22:00:00
|LE Havre - Angers
|04/01/2026 22:00:00
|Lille - Rennes
|04/01/2026 22:00:00
|Lorient - Metz
|04/01/2026 22:00:00
|Marseille - Nantes
|04/01/2026 22:00:00
|Monaco - Lyon
|04/01/2026 22:00:00
|Nice - Strasbourg
|04/01/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Paris FC
|04/01/2026 22:00:00
|Toulouse - Lens
|Vòng 18
|18/01/2026 22:00:00
|Angers - Marseille
|18/01/2026 22:00:00
|Lens - Auxerre
|18/01/2026 22:00:00
|Lyon - Stade Brestois 29
|18/01/2026 22:00:00
|Monaco - Lorient
|18/01/2026 22:00:00
|Nantes - Paris FC
|18/01/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Lille
|18/01/2026 22:00:00
|Rennes - LE Havre
|18/01/2026 22:00:00
|Strasbourg - Metz
|18/01/2026 22:00:00
|Toulouse - Nice
|Vòng 19
|25/01/2026 22:00:00
|Auxerre - Paris Saint Germain
|25/01/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Toulouse
|25/01/2026 22:00:00
|LE Havre - Monaco
|25/01/2026 22:00:00
|Lille - Strasbourg
|25/01/2026 22:00:00
|Marseille - Lens
|25/01/2026 22:00:00
|Metz - Lyon
|25/01/2026 22:00:00
|Nantes - Nice
|25/01/2026 22:00:00
|Paris FC - Angers
|25/01/2026 22:00:00
|Rennes - Lorient
|Vòng 20
|01/02/2026 22:00:00
|Angers - Metz
|01/02/2026 22:00:00
|Lens - LE Havre
|01/02/2026 22:00:00
|Lorient - Nantes
|01/02/2026 22:00:00
|Lyon - Lille
|01/02/2026 22:00:00
|Monaco - Rennes
|01/02/2026 22:00:00
|Nice - Stade Brestois 29
|01/02/2026 22:00:00
|Paris FC - Marseille
|01/02/2026 22:00:00
|Strasbourg - Paris Saint Germain
|01/02/2026 22:00:00
|Toulouse - Auxerre
|Vòng 21
|08/02/2026 22:00:00
|Angers - Toulouse
|08/02/2026 22:00:00
|Auxerre - Paris FC
|08/02/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Lorient
|08/02/2026 22:00:00
|LE Havre - Strasbourg
|08/02/2026 22:00:00
|Lens - Rennes
|08/02/2026 22:00:00
|Metz - Lille
|08/02/2026 22:00:00
|Nantes - Lyon
|08/02/2026 22:00:00
|Nice - Monaco
|08/02/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Marseille
|Vòng 22
|15/02/2026 22:00:00
|LE Havre - Toulouse
|15/02/2026 22:00:00
|Lille - Stade Brestois 29
|15/02/2026 22:00:00
|Lorient - Angers
|15/02/2026 22:00:00
|Lyon - Nice
|15/02/2026 22:00:00
|Marseille - Strasbourg
|15/02/2026 22:00:00
|Metz - Auxerre
|15/02/2026 22:00:00
|Monaco - Nantes
|15/02/2026 22:00:00
|Paris FC - Lens
|15/02/2026 22:00:00
|Rennes - Paris Saint Germain
|Vòng 23
|22/02/2026 22:00:00
|Angers - Lille
|22/02/2026 22:00:00
|Auxerre - Rennes
|22/02/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Marseille
|22/02/2026 22:00:00
|Lens - Monaco
|22/02/2026 22:00:00
|Nantes - LE Havre
|22/02/2026 22:00:00
|Nice - Lorient
|22/02/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Metz
|22/02/2026 22:00:00
|Strasbourg - Lyon
|22/02/2026 22:00:00
|Toulouse - Paris FC
|Vòng 24
|01/03/2026 22:00:00
|LE Havre - Paris Saint Germain
|01/03/2026 22:00:00
|Lille - Nantes
|01/03/2026 22:00:00
|Lorient - Auxerre
|01/03/2026 22:00:00
|Marseille - Lyon
|01/03/2026 22:00:00
|Metz - Stade Brestois 29
|01/03/2026 22:00:00
|Monaco - Angers
|01/03/2026 22:00:00
|Paris FC - Nice
|01/03/2026 22:00:00
|Rennes - Toulouse
|01/03/2026 22:00:00
|Strasbourg - Lens
|Vòng 25
|08/03/2026 22:00:00
|Auxerre - Strasbourg
|08/03/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - LE Havre
|08/03/2026 22:00:00
|Lens - Metz
|08/03/2026 22:00:00
|Lille - Lorient
|08/03/2026 22:00:00
|Lyon - Paris FC
|08/03/2026 22:00:00
|Nantes - Angers
|08/03/2026 22:00:00
|Nice - Rennes
|08/03/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Monaco
|08/03/2026 22:00:00
|Toulouse - Marseille
|Vòng 26
|15/03/2026 22:00:00
|Angers - Nice
|15/03/2026 22:00:00
|LE Havre - Lyon
|15/03/2026 22:00:00
|Lorient - Lens
|15/03/2026 22:00:00
|Marseille - Auxerre
|15/03/2026 22:00:00
|Metz - Toulouse
|15/03/2026 22:00:00
|Monaco - Stade Brestois 29
|15/03/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Nantes
|15/03/2026 22:00:00
|Rennes - Lille
|15/03/2026 22:00:00
|Strasbourg - Paris FC
|Vòng 27
|22/03/2026 22:00:00
|Auxerre - Stade Brestois 29
|22/03/2026 22:00:00
|Lens - Angers
|22/03/2026 22:00:00
|Lyon - Monaco
|22/03/2026 22:00:00
|Marseille - Lille
|22/03/2026 22:00:00
|Nantes - Strasbourg
|22/03/2026 22:00:00
|Nice - Paris Saint Germain
|22/03/2026 22:00:00
|Paris FC - LE Havre
|22/03/2026 22:00:00
|Rennes - Metz
|22/03/2026 22:00:00
|Toulouse - Lorient
|Vòng 28
|05/04/2026 22:00:00
|Angers - Lyon
|05/04/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Rennes
|05/04/2026 22:00:00
|LE Havre - Auxerre
|05/04/2026 22:00:00
|Lille - Lens
|05/04/2026 22:00:00
|Lorient - Paris FC
|05/04/2026 22:00:00
|Metz - Nantes
|05/04/2026 22:00:00
|Monaco - Marseille
|05/04/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Toulouse
|05/04/2026 22:00:00
|Strasbourg - Nice
|Vòng 29
|12/04/2026 22:00:00
|Auxerre - Nantes
|12/04/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Strasbourg
|12/04/2026 22:00:00
|Lens - Paris Saint Germain
|12/04/2026 22:00:00
|Lyon - Lorient
|12/04/2026 22:00:00
|Marseille - Metz
|12/04/2026 22:00:00
|Nice - LE Havre
|12/04/2026 22:00:00
|Paris FC - Monaco
|12/04/2026 22:00:00
|Rennes - Angers
|12/04/2026 22:00:00
|Toulouse - Lille
|Vòng 30
|19/04/2026 22:00:00
|Angers - LE Havre
|19/04/2026 22:00:00
|Lens - Toulouse
|19/04/2026 22:00:00
|Lille - Nice
|19/04/2026 22:00:00
|Lorient - Marseille
|19/04/2026 22:00:00
|Metz - Paris FC
|19/04/2026 22:00:00
|Monaco - Auxerre
|19/04/2026 22:00:00
|Nantes - Stade Brestois 29
|19/04/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Lyon
|19/04/2026 22:00:00
|Strasbourg - Rennes
|Vòng 31
|26/04/2026 22:00:00
|Angers - Paris Saint Germain
|26/04/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Lens
|26/04/2026 22:00:00
|LE Havre - Metz
|26/04/2026 22:00:00
|Lorient - Strasbourg
|26/04/2026 22:00:00
|Lyon - Auxerre
|26/04/2026 22:00:00
|Marseille - Nice
|26/04/2026 22:00:00
|Paris FC - Lille
|26/04/2026 22:00:00
|Rennes - Nantes
|26/04/2026 22:00:00
|Toulouse - Monaco
|Vòng 32
|03/05/2026 22:00:00
|Auxerre - Angers
|03/05/2026 22:00:00
|Lille - LE Havre
|03/05/2026 22:00:00
|Lyon - Rennes
|03/05/2026 22:00:00
|Metz - Monaco
|03/05/2026 22:00:00
|Nantes - Marseille
|03/05/2026 22:00:00
|Nice - Lens
|03/05/2026 22:00:00
|Paris FC - Stade Brestois 29
|03/05/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Lorient
|03/05/2026 22:00:00
|Strasbourg - Toulouse
|Vòng 33
|09/05/2026 22:00:00
|Angers - Strasbourg
|09/05/2026 22:00:00
|Auxerre - Nice
|09/05/2026 22:00:00
|LE Havre - Marseille
|09/05/2026 22:00:00
|Lens - Nantes
|09/05/2026 22:00:00
|Metz - Lorient
|09/05/2026 22:00:00
|Monaco - Lille
|09/05/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Stade Brestois 29
|09/05/2026 22:00:00
|Rennes - Paris FC
|09/05/2026 22:00:00
|Toulouse - Lyon
|Vòng 34
|16/05/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Angers
|16/05/2026 22:00:00
|Lille - Auxerre
|16/05/2026 22:00:00
|Lorient - LE Havre
|16/05/2026 22:00:00
|Lyon - Lens
|16/05/2026 22:00:00
|Marseille - Rennes
|16/05/2026 22:00:00
|Nantes - Toulouse
|16/05/2026 22:00:00
|Nice - Metz
|16/05/2026 22:00:00
|Paris FC - Paris Saint Germain
|16/05/2026 22:00:00
|Strasbourg - Monaco
