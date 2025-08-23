Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
-
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất STT Đội Trận T H B HS Điểm 1 Napoli 1 1 0 0 2 3 2 Cremonese 1 1 0 0 1 3 3 AS Roma 1 1 0 0 1 3 4 Lecce 1 0 1 0 0 1 5 Genoa 1 0 1 0 0 1 6 Pisa 0 0 0 0 0 0 7 Udinese 0 0 0 0 0 0 8 Inter 0 0 0 0 0 0 9 Juventus 0 0 0 0 0 0 10 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 11 Atalanta 0 0 0 0 0 0 12 Lazio 0 0 0 0 0 0 13 Cagliari 0 0 0 0 0 0 14 Torino 0 0 0 0 0 0 15 Parma 0 0 0 0 0 0 16 Verona 0 0 0 0 0 0 17 como 0 0 0 0 0 0 18 AC Milan 1 0 0 1 -1 0 19 Bologna 1 0 0 1 -1 0 20 Sassuolo 1 0 0 1 -2 0
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.