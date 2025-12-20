Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất STT Đội Trận T H B HS Điểm 1 Arsenal 16 11 3 2 20 36 2 Manchester City 16 11 1 4 22 34 3 Aston Villa 16 10 3 3 8 33 4 Chelsea 16 8 4 4 12 28 5 Crystal Palace 16 7 5 4 5 26 6 Manchester United 16 7 5 4 4 26 7 Liverpool 16 8 2 6 2 26 8 Sunderland 16 7 5 4 2 26 9 Everton 16 7 3 6 -1 24 10 Brighton 16 6 5 5 2 23 11 Tottenham 16 6 4 6 4 22 12 Newcastle 16 6 4 6 1 22 13 Bournemouth 16 5 6 5 -3 21 14 Fulham 16 6 2 8 -3 20 15 Brentford 16 6 2 8 -3 20 16 Nottingham Forest 16 5 3 8 -8 18 17 Leeds 16 4 4 8 -10 16 18 West Ham 16 3 4 9 -13 13 19 Burnley 16 3 1 12 -15 10 20 Wolves 16 0 2 14 -26 2
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.