Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 17
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU trực tiếp
20/12/2025 19:30:00 Newcastle - Chelsea
20/12/2025 22:00:00 Manchester City - West Ham
20/12/2025 22:00:00 Wolves - Brentford
20/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Burnley
20/12/2025 22:00:00 Brighton - Sunderland
21/12/2025 00:30:00 Tottenham - Liverpool
21/12/2025 03:00:00 Everton - Arsenal
21/12/2025 03:00:00 Leeds - Crystal Palace
21/12/2025 23:30:00 Aston Villa - Manchester United
23/12/2025 03:00:00 Fulham - Nottingham Forest