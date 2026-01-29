Vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26 chính thức hạ màn sau loạt trận đồng loạt rạng sáng 29/1, qua đó phân định rạch ròi hai nhóm: top 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 và nhóm 16 đội xếp từ hạng 9 đến 24 phải đá play-off.

Danh sách 24 đội giành quyền đi tiếp - Ảnh: UEFA

Top 8 cho thấy sự ổn định và bản lĩnh vượt trội. Arsenal dẫn đầu tuyệt đối với 24 điểm và hiệu số +19, khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Bayern Munich (21 điểm) đứng thứ hai sau chiến thắng trước PSV, trong khi Liverpool leo lên hạng 3 nhờ màn hủy diệt Qarabag 6-0.

Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP và Man City hoàn tất top 8, phản ánh sự cân bằng của nhóm “ông lớn” khi khoảng cách điểm không quá lớn nhưng hiệu quả thi đấu rất cao ở lượt cuối.

Ở chiều ngược lại, các đội xếp từ hạng 9 đến 24 bước vào vòng play-off với nhiều cung bậc cảm xúc. Real Madrid rơi xuống hạng 9 sau thất bại 2-4 trước Benfica, buộc phải đá play-off - điều hiếm thấy với đội bóng Hoàng gia.

Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid hay Atalanta đều góp mặt trong nhóm này, hứa hẹn những cặp đấu căng thẳng và khó lường.

Bảng xếp hạng chung cuộc Champions League 2025/26 - Ảnh: UEFA

Đáng chú ý, Benfica chỉ đứng hạng 24 nhưng cú bứt phá ở lượt cuối giúp họ kịp “chen chân” vào nhóm play-off.

Nhìn tổng thể, vòng phân hạng đã sàng lọc chính xác: top 8 là những đội duy trì phong độ ổn định suốt 8 trận, còn vòng play-off sẽ là “cửa ải sinh tử” cho nhiều tên tuổi lớn, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.