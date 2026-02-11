Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|25
|17
|5
|3
|32
|56
|2
|Manchester City
|25
|15
|5
|5
|27
|50
|3
|Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|9
|47
|4
|Manchester United
|25
|12
|8
|5
|10
|44
|5
|Chelsea
|25
|12
|7
|6
|17
|43
|6
|Liverpool
|25
|11
|6
|8
|5
|39
|7
|Brentford
|25
|12
|3
|10
|5
|39
|8
|Everton
|25
|10
|7
|8
|0
|37
|9
|Sunderland
|25
|9
|9
|7
|-2
|36
|10
|Fulham
|25
|10
|4
|11
|-2
|34
|11
|Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|-3
|34
|12
|Newcastle
|25
|9
|6
|10
|-1
|33
|13
|Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|-3
|32
|14
|Brighton
|25
|7
|10
|8
|1
|31
|15
|Tottenham
|25
|7
|8
|10
|0
|29
|16
|Leeds
|25
|7
|8
|10
|-9
|29
|17
|Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|-13
|26
|18
|West Ham
|25
|6
|5
|14
|-17
|23
|19
|Burnley
|25
|3
|6
|16
|-24
|15
|20
|Wolves
|25
|1
|5
|19
|-32
|8
- Xuống hạng
Lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League đã khép lại, xác định rõ 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 CLB phải bước vào loạt play-off đầy khắc nghiệt.