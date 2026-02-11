Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 25 17 5 3 32 56
2 Manchester City 25 15 5 5 27 50
3 Aston Villa 25 14 5 6 9 47
4 Manchester United 25 12 8 5 10 44
5 Chelsea 25 12 7 6 17 43
6 Liverpool 25 11 6 8 5 39
7 Brentford 25 12 3 10 5 39
8 Everton 25 10 7 8 0 37
9 Sunderland 25 9 9 7 -2 36
10 Fulham 25 10 4 11 -2 34
11 Bournemouth 25 8 10 7 -3 34
12 Newcastle 25 9 6 10 -1 33
13 Crystal Palace 25 8 8 9 -3 32
14 Brighton 25 7 10 8 1 31
15 Tottenham 25 7 8 10 0 29
16 Leeds 25 7 8 10 -9 29
17 Nottingham Forest 25 7 5 13 -13 26
18 West Ham 25 6 5 14 -17 23
19 Burnley 25 3 6 16 -24 15
20 Wolves 25 1 5 19 -32 8

  • Xuống hạng