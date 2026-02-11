Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Nguồn ảnh: Premier League, Chelsea Photos
Cựu tiền vệ Paul Scholes thúc giục lãnh đạo MU nên rước về Cristian Romero - trung vệ đang bực bội với cuộc sống ngột ngạt tại Tottenham.
Từ bao giờ, việc MU thắng 5 trận liên tiếp trở thành một điều xa xỉ. Đêm nay, lúc 3h15 ngày 11/2, thầy trò Carrick có thể tiếp tục gặt niềm vui trên sân West Ham.
Mohamed Salah có thể bỏ túi 1,2 triệu bảng mỗi tuần, nếu anh chấp nhận lời đề nghị gia nhập giải Saudi Pro League hè này.
Lamine Yamal tuyên bố anh làm mọi thứ như các chàng trai 18 tuổi khác, tiết lộ “thất bại” lớn nhất của mình ngoài bóng đá.