Chelsea ra sân với đội hình mạnh nhất
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
Phút 24, Joao Pedro băng xuống bấm bóng tinh tế mở tỷ số
Tiền đạo người Brazil tỏa sáng
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea
Sang hiệp hai, đội chủ nhà được hưởng penalty khi Joao Pedro ngã trong vòng cấm Leeds
Cole Palmer bước lên thực hiện cú đá 11m chính xác nhân đôi cách biệt
Niềm vui của tiền vệ người Anh
Phút 67, đội khách được hưởng phạt đền. Nmecha dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Đến phút 73, hàng thủ Chelsea thi đấu cực kỳ lúng túng, tạo điều kiện cho Okafor đá bóng vào lưới trống
Leeds tìm được bàn gỡ ở thời điểm khó khăn nhất
Đội khách vùng lên mạnh mẽ
Một điểm đầy quả cảm thuộc về Leeds

Nguồn ảnh: Premier League, Chelsea Photos