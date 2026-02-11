Không sở hữu một trung phong đúng nghĩa, Newcastle vẫn tạo nên bất ngờ lớn khi vượt lên dẫn trước Tottenham vào đúng phút bù giờ hiệp một.

Từ quả tạt của Elanga, trung vệ Malick Thiaw bật cao đánh đầu, buộc thủ môn Vicario phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, trong tình huống bóng bật ra, Thiaw phản xạ nhanh hơn Pape Sarr và Gray để chọc bóng vào lưới, mở tỷ số cho đội khách.

Newcastle khiến Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng - Ảnh: Newcastle

Sau giờ nghỉ giải lao, Tottenham vùng lên mạnh mẽ và sớm tìm được bàn gỡ. Từ quả phạt góc đầu tiên trong trận, Xavi Simons treo bóng chuẩn xác để Sarr đánh đầu chuyền ngang, tạo điều kiện cho Gray tung người móc bóng đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1 trong sự phấn khích tột độ của khán giả chủ nhà.

Dẫu vậy, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Anthony Gordon có pha đi bóng đầy tự tin trước khi chuyền dọn cỗ cho Ramsey dứt điểm một chạm hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng cho Newcastle.

Đội khách bảo toàn tỷ số trong những phút còn lại để giành chiến thắng sân khách thứ ba mùa này, vươn lên vị trí thứ 10.

Ngược lại, Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16 Ngoại hạng Anh 2025/26, trong bầu không khí căng thẳng và những lời chỉ trích nhắm vào HLV Thomas Frank.

Ghi bàn

Tottenham: Gray (64')

Newcastle: Thiaw (45+5'), Ramsey (68')

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van De Ven, Spence; Bissouma, Sarr, Gallagher; Simons, Solanke, Odobert

Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Thiaw, Dan Burn; Guimaraes, Willock, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes.