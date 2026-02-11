Kết quả bóng đá hôm nay 11/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Premier League, WHU
|Kết quả
|Vòng 26
|11/02/2026 02:30:00
|Chelsea 2 - 2 Leeds
|11/02/2026 02:30:00
|Everton 1 - 2 Bournemouth
|11/02/2026 02:30:00
|Tottenham 1 - 2 Newcastle
|11/02/2026 03:15:00
|West Ham 1 - 1 Manchester United
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Dẫn trước 2 bàn nhờ công Joao Pedro và Cole Palmer nhưng hàng thủ Chelsea mắc những sai lầm nghiêm trọng, để cho đội khách Leeds gỡ hòa 2-2.
Cựu tiền vệ Paul Scholes thúc giục lãnh đạo MU nên rước về Cristian Romero - trung vệ đang bực bội với cuộc sống ngột ngạt tại Tottenham.