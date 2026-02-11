resources_premierleague_pulselive_com 2260954999 (1).jpg
West Ham chủ động đá phòng ngự phản công sau tiếng còi khai cuộc
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 10T212413Z_706054272_UP1EM2A1NGBZF_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WHU MUN.jpg
West Ham chủ yếu gây nguy hiểm từ các pha cố định
resources_premierleague_pulselive_com 2260954999.jpg
Đội chủ nhà phòng ngự kín kẽ, khiến Mbeumo không có đất diễn
HA0zmS0aIAAhk41.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về West Ham
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 10T212413Z_706054272_UP1EM2A1NGBZF_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WHU MUN (2).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Soucek xâm nhập vòng kết thúc cận thành mở tỷ số 
HA05IhWaAAUeQJO.jpg
Đồng đội chúc mừng tiền vệ người CH Séc
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 10T215741Z_143540434_UP1EM2A1P036D_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WHU MUN (2).jpg
HLV Michael Carrick suy tính ngoài đường biên
resources_premierleague_pulselive_com 2260954999 (2).jpg
Casemiro đánh đầu đưa được bóng vào lưới West Ham nhưng anh lại rơi vào thế việt vị
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 10T215741Z_143540434_UP1EM2A1P036D_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WHU MUN (1).jpg
Sesko cùng Zirkzee được tung vào sân để tìm bàn gỡ cho MU
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 10T215741Z_143540434_UP1EM2A1P036D_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WHU MUN.jpg
Đến phút 96, từ quả tạt bên cánh phải của Mbeumo, Sesko đá nối tinh tế tung lưới đội chủ nhà
resources_premierleague_pulselive_com 2260429111 (1).jpg
Bàn gỡ quý giá của chân sút người Slovenia
HA1E5baaAAEy3zd.jpg
MU may mắn có được một điểm trên sân West Ham

Nguồn ảnh: Premier League, WHU

Kết quả
Vòng 26
11/02/2026 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Leeds
11/02/2026 02:30:00 Everton 1 - 2 Bournemouth
11/02/2026 02:30:00 Tottenham 1 - 2 Newcastle
11/02/2026 03:15:00 West Ham 1 - 1 Manchester United