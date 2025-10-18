Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|7
|5
|1
|1
|11
|16
|2
|Liverpool
|7
|5
|0
|2
|4
|15
|3
|Tottenham
|7
|4
|2
|1
|8
|14
|4
|Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|3
|14
|5
|Manchester City
|7
|4
|1
|2
|9
|13
|6
|Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|4
|12
|7
|Chelsea
|7
|3
|2
|2
|4
|11
|8
|Everton
|7
|3
|2
|2
|2
|11
|9
|Sunderland
|7
|3
|2
|2
|1
|11
|10
|Manchester United
|7
|3
|1
|3
|-2
|10
|11
|Newcastle
|7
|2
|3
|2
|1
|9
|12
|Brighton
|7
|2
|3
|2
|0
|9
|13
|Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|-1
|9
|14
|Fulham
|7
|2
|2
|3
|-3
|8
|15
|Leeds
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|16
|Brentford
|7
|2
|1
|4
|-3
|7
|17
|Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|-7
|5
|18
|Burnley
|7
|1
|1
|5
|-8
|4
|19
|West Ham
|7
|1
|1
|5
|-10
|4
|20
|Wolves
|7
|0
|2
|5
|-9
|2
- Xuống hạng
