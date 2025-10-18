Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 7 5 1 1 11 16
2 Liverpool 7 5 0 2 4 15
3 Tottenham 7 4 2 1 8 14
4 Bournemouth 7 4 2 1 3 14
5 Manchester City 7 4 1 2 9 13
6 Crystal Palace 7 3 3 1 4 12
7 Chelsea 7 3 2 2 4 11
8 Everton 7 3 2 2 2 11
9 Sunderland 7 3 2 2 1 11
10 Manchester United 7 3 1 3 -2 10
11 Newcastle 7 2 3 2 1 9
12 Brighton 7 2 3 2 0 9
13 Aston Villa 7 2 3 2 -1 9
14 Fulham 7 2 2 3 -3 8
15 Leeds 7 2 2 3 -4 8
16 Brentford 7 2 1 4 -3 7
17 Nottingham Forest 7 1 2 4 -7 5
18 Burnley 7 1 1 5 -8 4
19 West Ham 7 1 1 5 -10 4
20 Wolves 7 0 2 5 -9 2

  • Xuống hạng