Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 8
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
18/10/2025 18:30:00 Nottingham Forest - Chelsea
18/10/2025 21:00:00 Sunderland - Wolves
18/10/2025 21:00:00 Brighton - Newcastle
18/10/2025 21:00:00 Burnley - Leeds
18/10/2025 21:00:00 Crystal Palace - Bournemouth
18/10/2025 21:00:00 Manchester City - Everton
18/10/2025 23:30:00 Fulham - Arsenal
19/10/2025 20:00:00 Tottenham - Aston Villa
19/10/2025 22:30:00 Liverpool - Manchester United
21/10/2025 02:00:00 West Ham - Brentford