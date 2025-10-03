Europa League 2025/26 tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Tâm điểm là thất bại ngay tại Olimpico khi AS Roma gục ngã 0-1 trước Lille.

Đại diện Serie A kiểm soát thế trận nhưng thiếu sắc bén, trong khi Lille kiên trì phòng ngự phản công và tung đòn quyết định, giành trọn 3 điểm quý giá.

Aston Villa thắng trận thứ hai liên tiếp ại Europa League - Ảnh: AV

Ở Rotterdam, Feyenoord không thể hiện được lợi thế sân nhà trước Aston Villa đang hừng hực khí thế. Đội bóng nước Anh chơi tự tin, khai thác triệt để những sai sót hàng thủ đối phương và giành chiến thắng 2-0. Kết quả này khẳng định tham vọng tiến sâu của Villa dưới thời HLV Unai Emery.

Trận cầu kịch tính nhất diễn ra tại City Ground, nơi Nottingham và FC Midtjylland cống hiến màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Dù đội chủ nhà hai lần gỡ hòa, đại diện Đan Mạch vẫn bùng nổ với bàn thắng quyết định ở cuối trận, ấn định chiến thắng 3-2.

Những kết quả này khiến cục diện phần còn lại của giải đấu thêm phần gay cấn, khi nhiều ứng viên lớn buộc phải nhìn lại sau cú ngã bất ngờ. Europa League hứa hẹn tiếp tục sôi động và khó lường ở các lượt trận tới.

Kết quả lượt trận thứ hai Europa League 2025/26