Vòng chung kết U17 châu Á 2026 hứa hẹn trở thành “bệ phóng” cho những ngôi sao tương lai của bóng đá châu lục. Không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, giải đấu tại Saudi Arabia còn mang ý nghĩa đặc biệt khi các đội tuyển hướng đến tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

U17 Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ, giành vé dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử

Giải đấu diễn ra tại Jeddah, với sự góp mặt của các nền bóng đá trẻ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia, Qatar, UAE và Việt Nam. Đương kim vô địch Uzbekistan tiếp tục được xem là ứng viên đáng gờm, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc luôn là những thế lực lớn ở cấp độ trẻ châu Á.

U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để thầy trò ban huấn luyện kiểm chứng năng lực ở sân chơi đỉnh cao.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đặt mục tiêu vươn ra thế giới, từng trận đấu tại U17 châu Á 2026 đều có ý nghĩa quan trọng, không chỉ về điểm số mà còn về bản lĩnh, kinh nghiệm và sự trưởng thành.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất

