Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục tại khách sạn, chiều 2/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeddah (Saudi Arabia), chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Các cầu thủ rất hưng phấn khi trở lại sân cỏ. Chất lượng mặt sân tập được đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án. Thời tiết tại Jeddah dù có nắng nhưng không gây cảm giác quá khó chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi.

Theo HLV Cristiano Roland, giai đoạn này đội ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu, ông nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu.

Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng VCK U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”.

“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. Ban huấn luyện phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Theo đánh giá của thuyền trưởng người Brazil, nhìn vào số liệu thống kê thì có thể thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, đội cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

“Ở giải đấu trước, chúng tôi cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

