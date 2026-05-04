Mục tiêu

Việc U17 Triều Tiên không tham dự vòng chung kết khiến cục diện cạnh tranh trở nên khắt khe hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa cánh cửa World Cup khép lại với U17 Việt Nam. Ngược lại, trong góc nhìn của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, thầy trò HLV Roland vẫn được đặt nhiều kỳ vọng có thể hoàn thành mục tiêu.

U17 Việt Nam đang được đặt nhiều hy vọng ở VCK U17 châu Á 2026

Niềm tin ấy không phải đến từ cảm tính, mà được xây dựng trên nền tảng thành tích và quá trình chuẩn bị bài bản trong suốt hai năm qua. U17 Việt Nam duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng, cho thấy sự ổn định trong lối chơi cũng như sự tiến bộ về mặt bản lĩnh. Không chỉ vậy, số lượng các trận đấu quốc tế chất lượng giúp các học trò của HLV Roland tích lũy kinh nghiệm thực chiến khá phong phú.

Chính vì thế, dù nằm chung bảng với Hàn Quốc, Yemen và UAE dĩ nhiên không dễ dàng, nhưng cũng không phải là thử thách quá tầm đối với đoàn quân của ông Roland, thậm chí được coi “nhẹ" hơn so với VCK U17 châu Á 2025.

Nhưng cần “lạnh” hơn

Nếu xét về chuyên môn, U17 Việt Nam đang mang lại cảm giác yên tâm. Lối chơi có tổ chức, khả năng kiểm soát bóng tốt và tinh thần thi đấu tích cực là những điểm sáng rõ ràng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể, yếu tố tâm lý lại là điều cần được cải thiện, cụ thể hơn các cầu thủ cần “lạnh” hơn trong những thời điểm quyết định.

Nhưng để hiện thực hoá giấc mơ dự U17 World Cup, các học trò của HLV Roland phải tỉnh táo hơn

Nỗi lo này không phải vô cớ, ở trận chung kết U17 Đông Nam Á với Malaysia, đã có những thời điểm các cầu thủ trẻ không giữ được sự tỉnh táo trước lối chơi rát, thậm chí có phần thô bạo của đội bạn. Những va chạm liên tục khiến nhịp độ trận đấu bị phá vỡ, đồng thời kéo theo các phản ứng cảm xúc không cần thiết.

Tình huống của Nguyễn Lực là một ví dụ điển hình. Phản ứng sau va chạm với cầu thủ Malaysia rất dễ khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi về mặt tâm lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhận thẻ phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Ở cấp độ trẻ, những khoảnh khắc như vậy rất dễ xảy ra, nhưng nếu không được kiểm soát, chúng có thể trở thành “điểm gãy” cho cả một hành trình.

Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện chiến thuật và thể lực, bài toán kiểm soát cảm xúc cần được đặt lên hàng đầu. Sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý, khả năng phớt lờ những tác động bên ngoài và tập trung tuyệt đối vào trận đấu sẽ là chìa khóa chiến thắng.

Khi giữ được cái “lạnh” cần thiết, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng và mở ra cánh cửa dự U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.