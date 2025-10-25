Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2025/26 mới nhấtLịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 8 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2025/26 mới nhất
Quốc Việt ghi bàn tuyệt đẹp đem về chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình trước Hà Nội FC ở vòng 7 LPBank V-League. Tân HLV Harry Kewell vì vậy mà có màn ra mắt không như mong đợi.
Trung vệ Lê Nguyên Hoàng ghi siêu phẩm sút phạt, góp công vào trận hòa 1-1 của SLNA trước CAHN, ở vòng 7 LPBank V-League, chiều tối 18/10.
Cú đúp siêu phẩm của Minh Vương giúp Đồng Nai giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Long An, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng Hạng Nhất Quốc gia 2025.
HLV Harry Kewell tỏ ra rất tiếc nuối khi Hà Nội FC chơi không tệ nhưng thiếu may mắn dẫn đến trận thua 1-2 trước Ninh Bình.
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 7 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.