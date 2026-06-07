Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV mới nhất

VTV sẽ phát sóng trọn vẹn World Cup 2026 trên hệ thống truyền hình và các nền tảng số, mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả Việt Nam. Theo công bố, toàn bộ 104 trận đấu, lễ khai mạc, trận chung kết cùng các chương trình đồng hành sẽ được truyền hình trực tiếp và cập nhật đầy đủ.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, thay vì 32 đội như trước đây. Số trận vì thế tăng lên 104, tạo nên mùa hè bóng đá sôi động và dày đặc hơn bao giờ hết.

Theo lịch phát sóng ban đầu, trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra lúc 2h00 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam trên VTV3. Sau đó, nhiều trận đáng chú ý cũng được trực tiếp như Hàn Quốc gặp CH Séc, Canada gặp Bosnia & Herzegovina, Brazil gặp Morocco hay Mỹ đối đầu Paraguay.

Các trận vòng bảng dự kiến được phát trên VTV3, VTV10 và các kênh thể thao của VTV, giúp người hâm mộ Việt Nam theo dõi trọn vẹn World Cup 2026.