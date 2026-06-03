Lịch thi đấu bảng J tại World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/06/2026 đến ngày 28/06/2026 (theo giờ Việt Nam UTC+7). Bảng J quy tụ 4 đội tuyển: Argentina, Algeria, Áo và Jordan.

Lịch thi đấu bảng J World Cup 2026

Lượt trận Ngày (Giờ VN) Trận đấu Địa điểm thi đấu (Dự kiến) Kênh trực tiếp
Lượt 1 08:00 - 17/06/2026 Argentina vs Algeria
 Sân vận động Arrowhead / Vịnh San Francisco VTV
11:00 - 17/06/2026 Áo vs Jordan Sân vận động Levi's / Kansas City VTV
Lượt 2 00:00 - 23/06/2026 Argentina vs Áo Dallas / Khu vực Vịnh San Francisco VTV
10:00 - 23/06/2026 Jordan vs Algeria Dallas / Khu vực Vịnh San Francisco VTV
Lượt 3 09:00 - 28/06/2026 Algeria vs Áo Kansas City / Dallas VTV2
09:00 - 28/06/2026 Jordan vs Argentina Kansas City / Dallas VTV3
Điểm nhấn đáng chú ý tại bảng J
  • Trận cầu tâm điểm: Cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Argentina và đội tuyển Áo (00h00 ngày 23/6) được đánh giá là trận đấu then chốt quyết định vị trí nhất bảng J. 
  • Thể thức đi tiếp: Theo quy định mới tại kỳ World Cup có 48 đội tham dự, hai đội dẫn đầu bảng J chắc chắn sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giải đấu. 