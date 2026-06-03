Thể thức đi tiếp

: Theo quy định mới tại kỳ World Cup có 48 đội tham dự

, hai đội dẫn đầu bảng J chắc chắn sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giải đấu.