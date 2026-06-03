Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu bảng J tại World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/06/2026 đến ngày 28/06/2026 (theo giờ Việt Nam UTC+7). Bảng J quy tụ 4 đội tuyển: Argentina, Algeria, Áo và Jordan.
Lịch thi đấu bảng J World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (Giờ VN)
|Trận đấu
|Địa điểm thi đấu (Dự kiến)
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1
|08:00 - 17/06/2026
|Argentina vs Algeria
|Sân vận động Arrowhead / Vịnh San Francisco
|VTV
|11:00 - 17/06/2026
|Áo vs Jordan
|Sân vận động Levi's / Kansas City
|VTV
|Lượt 2
|00:00 - 23/06/2026
|Argentina vs Áo
|Dallas / Khu vực Vịnh San Francisco
|VTV
|10:00 - 23/06/2026
|Jordan vs Algeria
|Dallas / Khu vực Vịnh San Francisco
|VTV
|Lượt 3
|09:00 - 28/06/2026
|Algeria vs Áo
|Kansas City / Dallas
|VTV2
|09:00 - 28/06/2026
|Jordan vs Argentina
|Kansas City / Dallas
|VTV3
Điểm nhấn đáng chú ý tại bảng J
- Trận cầu tâm điểm: Cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Argentina và đội tuyển Áo (00h00 ngày 23/6) được đánh giá là trận đấu then chốt quyết định vị trí nhất bảng J.
- Thể thức đi tiếp: Theo quy định mới tại kỳ World Cup có 48 đội tham dự, hai đội dẫn đầu bảng J chắc chắn sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giải đấu.
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