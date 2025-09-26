Dữ liệu được Cục Khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) công bố lúc 17h chiều nay (26/9) cho thấy, bão Bualoi khi quét qua thành phố Santa Cruz thuộc tỉnh Occidental Mindoro vẫn duy trì sức gió 110 km/h, giật lên tới 150 km/h trong khi di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 35 km/h.

Theo trang Inquirer, sức gió của bão Bualoi được ghi nhận lúc 17h chiều 26/9 tương đương với những dữ liệu được các cơ quan chức năng Philippines thu thập về cơn bão này khi đổ bộ vào thành phố San Policarpo ở tỉnh Đông Samar trước đó một ngày. Điều đó cho thấy, sau khi càn quét qua nhiều khu vực của đảo quốc này trong hơn 24 giờ qua, cơn bão không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào.

Một khu vực ở Iloilo, Philippines bị ngập lụt. Ảnh: Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai của thành phố Iloilo/Facebook

Tại thành phố Iloilo ở vùng Tây Visayas, miền nam Philippines, nhà chức trách địa phương ghi nhận, hơn 22.573 hộ gia đình phải hứng chịu cảnh lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Theo thông cáo từ Trung tâm cứu hộ khẩn cấp của thành phố Iloilo, chỉ riêng trong ngày 26/9, lũ lụt đã phá hủy 22 căn nhà và làm hư hại 84 công trình. Phần lớn các công trình nằm ở những khu vực có địa hình thấp.

“Mực nước lũ đã đạt hơn 1m ở một số nơi trong quận Jaro; 0,5m ở các quận Mandurriao và Lapuz. Lực lượng cứu hộ đã đưa ít nhất 138 người từ những khu vực ngập úng đến các trung tâm sơ tán”, trích thông cáo của Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Iloilo.

Thị trưởng thành phố Iloilo Raisa Treñas tuyên bố, các cơ quan chức năng địa phương sẽ sớm vận chuyển hàng tiếp tế đến tay những gia đình hứng chịu cảnh thiên tai. Với những người dân có nhà cửa hư hại do mưa lũ, chính quyền thành phố sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ.