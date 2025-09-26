Các trang báo Inquirer và Philstar đồng loạt đưa tin, bão Bualoi vào trưa 25/9, rạng sáng 26/9 đã liên tiếp càn quét các thành phố San Policarpo thuộc tỉnh Đông Samar và đô thị Palanas ở tỉnh Masbate của Philippines. Khi đổ bộ vào Palanas, bão Bualoi có sức gió đạt 110 km/h, giật lên tới 150 km/h trong khi vẫn di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 30 km/h.

Bão Bualoi gây lụt ở một khu vực thuộc thành phố Aroroy của tỉnh Masbate, Philippines. Ảnh: Sở cảnh sát Aroroy/Rappler

Trong thông cáo do Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines công bố trưa 26/9, có ít nhất 14 trường hợp thiệt mạng ở nước này do ảnh hưởng từ bão Bualoi gây ra.

“Trong các trường hợp thiệt mạng, 8 người tử nạn ở khu vực thung lũng Cagayan; 3 người thiệt mạng do thiên tai được phát hiện ở khu vực miền trung đảo Luzon và vùng hành chính Cordillera. Chúng tôi cũng ghi nhận 17 người bị thương và 2 trường hợp mất tích do bão”, trích đoạn thông cáo.

Số liệu thống kê sơ bộ của giới chức Philippines cho hay, thiệt hại do bão Bualoi gây ra cho cơ sở hạ tầng nước này tới nay đã lên tới gần 795 triệu Peso (hơn 360 tỷ đồng). Riêng về nông nghiệp, tổng giá trị hoa màu mất trắng do bão ở thời điểm hiện tại vào khoảng 38,5 triệu Peso (hơn 17 tỷ VND).