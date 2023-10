"Hướng về cơ sở"

Năm 2021, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tăng cường Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, trong đợt 1, có 400 cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an được điều động về công tác tại Công an xã biên giới.

Chủ trương trên nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xã chính quy.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tại buổi gặp mặt cán bộ tăng cường Công an xã biên giới tháng 10/2021 khẳng định, chủ trương trên không chỉ để tăng cường, bổ sung lực lượng cho Công an xã mà đồng thời còn tạo điều kiện để các cán bộ được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.