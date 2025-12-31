Chiều 31/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Khắc Văn - quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trình bày câu chuyện thực tế về tái cấu trúc. Thay vì thực hiện giảm bớt biên chế, tờ báo của Đảng bộ thành phố chọn cách tiếp cận chiều sâu là tái cấu trúc “giảm đầu mối” và “tăng liên thông”.

Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025. Ảnh: SGGP

Từ 20 đầu mối, báo đã tinh giản xuống còn 14. Đáng chú ý, việc sáp nhập và tiếp nhận nhân sự từ các Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu không tạo ra sự đứt gãy.

Bài học lớn nhất được rút ra chính là một bộ máy tinh gọn thực sự sẽ tạo tiền đề vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ, miễn là yếu tố con người được đặt vào trung tâm.

Ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình TPHCM cho biết, trong năm qua cơ quan này đã có bước ngoặt lịch sử khi sáp nhập cùng lúc 4 nhà đài (HTV, VOH, BRT, BTV) về chung một mái nhà. Thách thức lớn nhất là làm sao để dòng chảy tin tức không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi các pháp nhân.

Thành công của việc “giữ sóng” nói trên, theo ông, đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản vận hành và sự minh bạch tài chính tuyệt đối. Việc khóa sổ, đối chiếu công nợ và chuẩn hóa dữ liệu đã đảm bảo dòng tiền lương không bị tắc nghẽn.

Lãnh đạo đài đã chọn cách đối thoại trực tiếp, bố trí nhân sự dựa trên năng lực và sự thấu cảm thay vì những danh sách máy móc. Nhờ đó, những lo âu ban đầu đã biến thành sự đồng thuận. Từ đó cho thấy, một cuộc sáp nhập chỉ thành công khi tạo ra một “cơ thể” mới tráng kiện hơn chứ không chỉ to lớn hơn về hình thức.

Làm chủ mặt trận thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự đồng cảm với những áp lực mà đội ngũ người làm báo phải đối diện trong năm qua.

“Các cơ quan báo chí của thành phố đã hoạt động trong nỗi lo về sáp nhập. Tôi rất chia sẻ với các anh các chị ở điểm này. Nhưng lo thì lo, chúng ta cũng đầu tư cho các hoạt động, vượt qua những khó khăn để tập trung cho các hoạt động chính của cơ quan mình”, bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PNO

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị báo chí quan tâm và thực hiện tốt 5 nội dung. Thứ nhất, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền để góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, về sắp xếp cơ quan báo chí, TPHCM sẽ triển khai theo chủ trương chung. Bà cho biết đã có hội nghị để trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy.

“Báo chí thành phố sau sắp xếp phải đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới. Đó là quan điểm xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy”, bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Bên cạnh sắp xếp tổng thể, việc sắp xếp nội bộ từng cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu, cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Thứ ba về chuyển đổi số. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị khẩn trương triển khai các giải pháp để hoàn thiện Đề án chuyển đổi số báo chí, trình Ban Thường vụ Thành ủy. Bà đánh giá tự thân mỗi cơ quan báo chí thành phố đã rất tích cực đầu tư cho công tác này từ lâu và đã mang lại nhiều hiệu quả.

Báo chí cần ứng dụng chuyển đổi số nhằm làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng và có thể bắt kịp các xu thế mới hiện nay. Một yêu cầu khác, là phải tăng thu từ ứng dụng chuyển đổi số.

Nội dung thứ tư về công tác đào tạo. Thành ủy giao Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Hội Nhà báo thành phố đề xuất các nội dung cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ những người làm báo.

Về xuất bản, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị chú trọng các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị. Nhất là các đề tài phục vụ cho tuyên truyền các sự kiện lớn quan trọng của đất nước, của thành phố trong năm 2026, nâng cao năng lực tự chủ trong hoạt động của từng cơ quan đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cam kết sẽ nhanh chóng hiện thực hóa các giải pháp ngay trong những ngày đầu năm 2026. Đặc biệt, đối với những kiến nghị về cơ chế phối hợp thông tin, ông khẳng định sẽ có hành động quyết liệt trong nửa đầu tháng 1/2026.