Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; trao tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Hội nghị tổng kết của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ảnh: QN

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho rằng năm 2025 khép lại với nhiều sự kiện chính trị trọng đại, chưa từng có tiền lệ của đất nước và thành phố. Đây đồng thời là hội nghị tổng kết đầu tiên sau khi hợp nhất 2 ngành Tuyên giáo - Dân vận và 3 địa phương trong một không gian phát triển mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông, hoạt động của ngành tuyên giáo - dân vận thành phố còn nhiều nhóm vấn đề hạn chế, bất cập. Trong đó, ông đặc biệt lưu ý đến việc ứng dụng công nghệ và vấn đề quy hoạch báo chí. Nội dung, phương thức tuyên truyền ở một số đơn vị, địa phương chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới. Do đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách nên việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố còn chậm.

Bước sang năm 2026, ông Đức cho biết ngành đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu công tác tuyên giáo - dân vận phải thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Đồng thời, công tác này phải “truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: SGGP

Về công tác cán bộ, bà Tuyết yêu cầu phải nhanh chóng triển khai tập huấn, không được kéo dài, nhất là đội ngũ tại các xã, phường, đặc khu sau sáp nhập. Bà dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm để định hướng tiêu chuẩn cán bộ ngành: vững chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, nói được, viết được, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và chuyên tâm, thạo việc.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo và dân vận cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, coi công nghệ và mạng xã hội là công cụ phục vụ hiệu quả, tránh để bị động trước các vấn đề nhạy cảm hay các “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn.

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội nghị là vấn đề quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí thành phố.

“Thành phố thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31/12” - bà Tuyết đưa ra yêu cầu cụ thể.