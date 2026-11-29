Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai kế hoạch tăng cường an sinh xã hội, chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 961/QĐ-BDTTG ngày 17/11/2026, kèm theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kết luận liên quan đến chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Nhiều chính sách an sinh xã hội hướng tới hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững đã được triển khai.

Kế hoạch đặt mục tiêu bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận chính sách và các dịch vụ thiết yếu đúng đối tượng, kịp thời; đồng thời khắc phục tình trạng bỏ sót hoặc hỗ trợ chồng chéo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp rà soát các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Việc rà soát chú trọng những nhóm yếu thế, người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xác định những bất cập, khoảng trống chính sách và các trường hợp có nguy cơ chưa được thụ hưởng đầy đủ.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, người học ở vùng khó khăn, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn.

Đối với việc làm và sinh kế, kế hoạch chú trọng đánh giá khả năng tiếp cận đào tạo nghề, hướng nghiệp, tín dụng ưu đãi và hỗ trợ sinh kế của đồng bào thuộc nhóm yếu thế. Các giải pháp được đề xuất theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu việc làm, tạo sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ phối hợp rà soát khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu của trẻ em sống xa cha mẹ, trẻ do ông bà chăm sóc, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và các hộ có nhiều người phụ thuộc.

Những hộ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương do thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động sinh kế cũng được quan tâm trong quá trình rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ.

Kế hoạch xác định tuyên truyền, phổ biến chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, với nội dung và phương thức phù hợp đặc điểm từng nhóm dân cư, địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ định hướng nghiên cứu, triển khai truyền thông song ngữ, bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động.

Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ được huy động phối hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa sản phẩm truyền thông, giúp đồng bào tiếp cận thông tin về chính sách.

Thông qua các nhiệm vụ này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo hướng tới nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người yếu thế.