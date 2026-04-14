Trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo luật, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết, số điều khoản không thay đổi so với bản dự thảo trình trước đó. Tuy nhiên, nhiều nội dung quan trọng đã được chỉnh lý, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Đồng thời, Chính phủ tiếp tục làm rõ các điều kiện bảo đảm nguồn lực thực thi luật, cơ chế phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo luật. Ảnh: QH

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với hướng chỉnh lý của Chính phủ và đánh giá dự thảo đã được tiếp thu tương đối đầy đủ, có bước hoàn thiện đáng kể. Tuy nhiên, một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và quy định cụ thể hơn thay vì chỉ quy định ở nghị định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc của cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra thời gian qua, để bảo đảm tiến độ thông qua luật sửa đổi tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16.

Theo bà, dự thảo luật đã đạt được sự đồng thuận cao giữa các bên và chỉ còn 3 nội dung lớn cần tiếp tục cho ý kiến: hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền; xác định rõ tiêu chí, phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng và xem xét rút ngắn thời gian có hiệu lực của luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đây được coi là những vấn đề then chốt để bảo đảm luật khi ban hành có tính khả thi cao, góp phần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với dự thảo luật quy định đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện.

Về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, cơ bản tán thành việc bổ sung quy định để xác định rõ chủ thể hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về giới hạn quyền của các chủ thể trong trường hợp không xác định được về không gian, địa điểm.