Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh H., tại trường học nơi bà làm việc, nhiều giáo viên và kế toán đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong chỉ tiêu biên chế có thời gian công tác từ 9 năm trở lên, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn và đóng bảo hiểm xã hội liên tục. Tuy nhiên, gần đây Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chuyển toàn bộ các trường hợp này sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh H. hỏi: Việc chuyển đổi này có đúng quy định hay không? Nếu đúng, tiền lương có được giữ nguyên theo bậc, hệ số hiện hưởng hay phải xếp lại từ mức khởi điểm theo vị trí việc làm? Nếu không đúng, các trường hợp này có được xem xét tuyển dụng viên chức theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP hay tiếp tục thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn như hiện nay?

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết khoản 5 Điều 13 Nghị định số 111/2022 quy định: người ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị quyết số 102 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng đã ký.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trường hợp các bên còn nhu cầu, người lao động được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022.

Về tiền lương, hợp đồng lao động có thể áp dụng một trong hai hình thức: tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật lao động hoặc tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý khoản 5 Điều 3 Nghị định số 111/2022 quy định hằng năm, đơn vị sự nghiệp công lập phải rà soát, thực hiện tuyển dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao, không sử dụng hình thức hợp đồng theo Nghị định này để thay thế cho việc tuyển dụng công chức, viên chức.

Liên quan đến khả năng được tiếp nhận vào viên chức, Bộ Nội vụ dẫn chiếu Nghị định số 85/2023 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2020). Theo đó, người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tính thời gian tập sự có thể được xem xét tiếp nhận vào viên chức nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Từ các căn cứ trên, Bộ Nội vụ đề nghị người lao động liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.