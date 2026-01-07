Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Theo đó, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể hơn về phân cấp, hoàn thiện phân quyền và cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã; đồng thời tham mưu Chính phủ quy định đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết đã triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng về việc đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho chính quyền địa phương; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật, bổ sung hướng dẫn và điều chỉnh nội dung liên quan. Mục tiêu là bảo đảm việc phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Nội vụ cho biết thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh nội dung phân cấp, phân quyền thuộc phạm vi quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, nhất là ở cấp xã.

Sửa đổi chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Thông tư số 23/2025 và Thông tư số 24/2025 vào cùng ngày 24/12/2025.

Hai thông tư này sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại các địa bàn có điều kiện đặc thù.

Song song với đó, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách chính sách tiền lương và thực tiễn tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Dự thảo cũng đề xuất một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm phù hợp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung này sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện thể chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.