Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (4/11), vị trí tâm bão Kalmaegi ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, tăng 2 cấp so với lúc 7h sáng hôm qua (3/11).

Hiện bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật lúc 2h ngày 4/11. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đến 1h ngày mai (5/11), vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Ít giờ sau đó, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 với cường độ mạnh thêm. Sau khi vào Biển Đông, bão giữ nguyên hướng di chuyển. Đến 1h ngày 6/11, tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này đạt cực đại với cấp 14, giật cấp 17.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h. Đến 1h ngày 7/11, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ giảm nhẹ, còn cấp 13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng từ đêm 6/11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Bão có khả năng gây ra các đợt giông, lốc trước bão. Đồng thời, bão cũng gây mưa lớn diện rộng từ đêm 6-9/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng lưu ý số liệu quan trắc và dự báo còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới, nên các cấp chính quyền và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.