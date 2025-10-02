Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 2/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines với cường độ mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, khoảng chiều tối 3/10, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025. Khoảng 6/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Thời tiết miền Bắc và Trung Bộ sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, ngày 3/10 có nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trên 34 độ.

Hà Nội có nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trên 34 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/10, có nắng, oi nóng vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ, vẫn khả năng có mưa giông vài nơi về chiều tối. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội có thể duy trì đến hết ngày 5/10, trước khi bước vào đợt mưa giông diện rộng kéo dài từ 6-8/10 do ảnh hưởng của bão Matmo.

Dự báo thời tiết ngày 3/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.