Video: Sepah News/Telegram

Đoạn video do kênh truyền thông Sepah của IRGC đăng trên mạng Telegram hôm 6/5 cho thấy các binh sĩ Iran đang sử dụng xuồng quân sự tốc độ cao di chuyển ở eo biển Hormuz và làm nhiệm vụ theo dõi tàu chiến Mỹ hoạt động gần đó.

Ngay ở những giây đầu của video, các binh sĩ Iran đã dùng bộ đàm để gửi thông điệp cho thủy thủ trên chiến hạm Mỹ: “Tàu chiến Mỹ số hiệu 121, đây là Hải quân Iran. Các người cần lập tức quay đầu và trở lại khu vực Ấn Độ Dương. Nếu các người không tuân theo hiệu lệnh, các người sẽ trở thành mục tiêu. Hết”.

Xuồng quân sự Iran theo dõi tàu chiến Mỹ từ xa. Ảnh: Sepah News/Telegram

Phía Mỹ sau đó đã đưa ra một số phản hồi trong khi binh sĩ Iran nhắc lại 3 lần câu “Đây là lần cảnh báo cuối cùng” và tiếp tục cho xuồng quân sự theo dõi chiến hạm của Washington, đồng thời khuyến cáo các tàu dân sự trong khu vực tránh xa tàu chiến Mỹ “khoảng 10 hải lý vì quân Iran đã sẵn sàng nổ súng”.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác đoạn video trên được quay.

Chiến hạm Mỹ mang số hiệu 121 xuất hiện trong đoạn video được tin là tàu khu trục tên lửa USS Frank E. Petersen đang có mặt gần eo biển Hormuz.