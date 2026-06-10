Kênh CBS News dẫn nguồn thạo tin giấu tên nói trực thăng AH-64 gặp nạn gần eo biển Hormuz hôm 8/6 vì phương tiện này này “đã va chạm với một máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 của quân đội Iran”.

Trực thăng AH-64. Ảnh: Boeing

Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu rõ vụ va chạm giữa trực thăng AH-64 và UAV Shahed là sự cố ngẫu nhiên hay có nguyên nhân khác.

Theo CBS News, vụ rơi trực thăng AH-64 gần eo biển Hormuz đã khiến chính quyền Mỹ tức giận và phát động chiến dịch không kích “mang tính tự vệ” đêm 9/6 nhằm vào một loạt mục tiêu ở miền nam Iran. Hai quan chức Mỹ giấu tên nói với CBS News rằng trong những mục tiêu bị không kích lần này “có các trạm radar của quân đội Iran”.

Trong tuyên bố đưa ra sáng sớm 10/6, IRGC tuyên bố các lực lượng vũ trang Tehran đã phóng nhiều tên lửa và UAV vào những mục tiêu của Mỹ trong khu vực để đáp trả đòn không kích vừa qua của Washington.