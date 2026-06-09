Video: IDF

Thông cáo của IDF trên mạng xã hội X sáng 9/6 cho biết: “Chúng tôi vừa công bố đoạn video về cuộc không kích nhằm vào một hệ thống phòng không của Iran có ý định bắn hạ chiến đấu cơ của Israel. Sau khi hứng đòn tấn công, các vụ nổ thứ cấp xuất hiện. Điều này cho thấy hệ thống phòng không trên đã được nạp tên lửa”.

Các vụ nổ thứ cấp xuất hiện sau khi xe phòng không Iran trúng đạn. Ảnh: IDF

IDF nhấn mạnh các cuộc tập kích của các lực lượng Tel Aviv nhằm vào nhiều hệ thống phòng không của Tehran cho thấy “sự vượt trội về ưu thế trên không của quân Israel trên bầu trời Iran”.

Trước đó vào sáng 8/6, Không quân Israel đã phát động chiến dịch không kích nhằm vào một loạt mục tiêu quân sự nằm ở khu vực miền trung và tây Iran để trả đũa việc các lực lượng Tehran nã một số tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ramat David và nhiều khu vực khác ở Israel.