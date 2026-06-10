Các hãng thông tấn Al Jazeera và CNN trích dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 9/6 cho hay: “Các lực lượng của chúng tôi đã bắt đầu thực hiện nhiều vụ không kích tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả việc trực thăng AH-64 của quân Mỹ bị bắn hạ. Nhiệm vụ này là phản ứng tương xứng với hành vi gây hấn phi lý của Iran”.

Chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Trả lời phỏng vấn kênh ABC News cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các đòn không kích đáp trả lần này “rất quan trọng vì họ (Iran) bắn hạ trực thăng, Mỹ cần trả đũa ngay lúc này”.

Theo hãng thông tấn Fars, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra tại các khu vực Kuhsetak, Sirik và Minab thuộc tỉnh Hormozgan của Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 10/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: “Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ chọn việc thử thách quyết tâm của chúng tôi. Lực lượng vũ trang Iran hùng mạnh sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả. Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu các vị muốn được an toàn”.

Trước đó, vào ngày 8/6, một trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, kíp lái trực thăng đã được giải cứu và tình trạng sức khỏe của họ ổn định.