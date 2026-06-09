Thông cáo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 8/6 cho biết: “Các lực lượng của chúng tôi đã vô hiệu hóa tàu M/T Marivex treo cờ Palau khi phương tiện này đi qua vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman để hướng đến Iran. Một chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn đạn chính xác vào phòng máy và buồng lái của tàu, sau khi thủy thủ đoàn từ chối tuân thủ chỉ thị từ các lực lượng Mỹ. Hiện tàu Marivex không thể tiếp tục hành trình đến Iran”.

Chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM thống kê kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân có hiệu lực, các tàu chiến được Mỹ triển khai gần eo biển Hormuz đã vô hiệu hóa 7 tàu chở hàng và buộc 134 tàu dân sự phải thay đổi lộ trình.

Hiện Iran chưa phản hồi thông tin trên của CENTCOM.

Iran muốn Mỹ thay đổi thái độ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn CNN, Ebrahim Azizi, quan chức đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran khẳng định Tehran “không có vấn đề” trong việc đối thoại với Mỹ nhưng thái độ của Washington cần thay đổi.

Theo ông Azizi, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu nhất trí dỡ bỏ phong tỏa đối với các tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, Tehran chưa thấy Washington có thiện chí làm điều đó.

Khi được hỏi liệu Mỹ và Iran có khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình hay không, ông Azizi nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào hành vi mà Tehran quan sát từ phía Washington. “Nếu những hành vi trên tiếp diễn thì không. Chúng tôi hoàn toàn không tin tưởng họ”, ông Azizi nói.