Trả lời phỏng vấn các phóng viên rạng sáng 9/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tiết lộ thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ dẫn đến việc “ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz ngay lập tức”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ cho biết: “Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một thỏa thuận rất tốt khi thỏa thuận này không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức và nó sẽ được mở sau khi ký kết thỏa thuận, có thể trong 2 - 3 ngày tới”.

Ông Trump sau đó nhấn mạnh lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt với các cảng biển của Iran ở thời điểm hiện tại vẫn có hiệu lực.

Hiện chính quyền Iran chưa phản hồi về tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ.

Theo thống kê của hãng thông tấn CNN, ông Trump trong hơn 2 tháng qua đã nhắc đến hoặc ám chỉ về một thỏa thuận giữa Mỹ - Iran đến 37 lần, gồm cả đề cập trực tiếp, viết trên mạng xã hội, tuyên bố tại nhiều sự kiện trước công chúng hoặc trả lời phỏng vấn qua điện thoại.