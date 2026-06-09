Theo nguồn tin của tờ New York Times (NYT), giới chức quân đội Mỹ ngày 8/6 đã thông báo về việc một trực thăng tấn công AH-64 Apache bị rơi ở gần eo biển Hormuz.

"Hai thành viên phi hành đoàn hiện đã an toàn. Quân đội Mỹ đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, hiện chưa rõ trực thăng bị rơi do trúng hỏa lực từ Iran, trục trặc kỹ thuật hay vấn đề khác", nguồn tin của NYT cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã xác nhận lại thông tin trên, nhấn mạnh rằng các phi công đều ổn. "Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể hơn vào ngày mai", ông Trump nói.

Trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Trong vài ngày qua, căng thẳng giữa Washington và Tehran tại eo biển Hormuz đã có dấu hiệu leo thang khi hai bên liên tục tấn công qua lại.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Trung Đông, quân đội Mỹ đã mất ít nhất 42 máy bay quân sự các loại. Cụ thể, Mỹ đã mất 4 chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, 1 cường kích A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay trinh sát E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.

AH-64 Apache là trực thăng tấn công nổi tiếng của Mỹ, được phát triển từ những năm 1960. Trực thăng này có chiều dài 17,8m bao gồm cả cánh quạt, cao 4,6m, trọng lượng rỗng khoảng 5.200kg, trọng lượng cất cánh tối đa 10.400kg, vận tốc tối đa 293 km/h, tầm bay 480km.

Với tôn chỉ thiết kế là "tấn công", Apache có thể mang theo tối đa 16 tên lửa chống tăng Hellfire và 2 cụm rocket Hydra. Vũ khí phụ của Apache là pháo tự động M230 cỡ nòng 30mm, có tốc độ khai hỏa 650 phát/phút.