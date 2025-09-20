Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Hướng di chuyển của bão Ragasa ngày 20/9. Nguồn: NCHMF

Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, bão Ragasa đã tăng lên 3 cấp, dự báo trong hôm nay và ngày mai (20-21/9), bão có thể tăng lên cấp 14-15, giật cấp 17.

Dự báo, khi vào Biển Đông trong ngày 23/9, bão Ragasa có sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17, ở cấp rủi ro rất lớn. Lúc này, bão Ragasa sẽ được đặt tên theo số thứ tự là bão số 9 trong năm 2025.

Theo nhận định của các chuyên gia, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào khoảng ngày 25/9, sau đó bão có thể vào vịnh Bắc Bộ.

Diễn biến về đường đi của bão còn rất khó lường do bị chi phối bởi nhiều yếu tố, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo bão mới nhất.

Nguồn: NCHMF

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng lưu ý, trên đất liền khả năng xảy ra 2 đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, ở Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 21-23/9 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ 25-26/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng; riêng 20-21/9 và 24/9, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, thời kỳ từ 22-23/9 chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 25-26/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.