Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 820km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 20/9, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 680km về phía Đông với cường độ tăng thêm 2 cấp, đạt cấp 11, giật cấp 13.

Hướng di chuyển của bão Ragasa cập nhật tối 19/9. Nguồn: NCHMF

Dự báo 24 giờ tiếp theo, bão Ragasa vẫn di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h ngày 21/9, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông; cường độ tăng tiếp đến cấp 13, giật cấp 16.

24 giờ sau đó, bão di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh hơn với 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc - 122,6 độ Kinh Đông; cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão lúc này đạt đến cấp siêu bão - cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Theo các chuyên gia, khoảng ngày 23/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025. Cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong khoảng thời gian từ 24-26/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.