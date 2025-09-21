Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 20 và ngày 21/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng. Đêm 21 và ngày 22/9, khu vực bắt đầu có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, đêm 21/9, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Thời tiết Hà Nội còn nắng 34 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cũng thời kỳ này, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, riêng chiều tối 22/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều và tối 21/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >70mm/3h.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối; từ 22/9 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/9, vẫn nắng đến 35 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; từ 22-23/9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng lưu ý, cơn bão mạnh Ragasa gần Biển Đông được dự báo có xu hướng mạnh thành cấp siêu bão. Khoảng ngày 23/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Dự báo thời tiết ngày 21/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.