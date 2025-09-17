Chiều 17/9, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ (Cục Khí tượng thủy văn) vừa đưa ra nhận định diễn biến hình thế thời tiết chính ảnh hưởng các khu vực trong 10 ngày tới.

Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ. Đồng thời, cơn áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo Lu-dông (Philippines) sẽ vào Biển Đông có thể mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Dự báo, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ và cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Biển Đông khả năng đón 2 cơn bão trong khoảng 1 tuần tới. Ảnh minh họa: Lê Dương

Đến khoảng ngày 23-24/9, cơn bão ở phía đông Philippines nhiều khả năng vào Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 20-21/9 hoạt động yếu dần.

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Lu-dông (Philippines) vào Biển Đông chiều nay 17/9 và nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 8 trong tối và đêm nay.

Như vậy, trong thời kỳ 1 tuần tới, trên Biển Đông ngoài vùng áp thấp đang hoạt động thì đêm nay sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 8; sau đó, khoảng ngày 23-24/9, có thể đón tiếp một cơn bão.

Miền Bắc nhiều ngày mưa từ nay đến cuối tháng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa đưa ra cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 17-27/9). Cụ thể:

Từ đêm 17/9 đến ngày 19/9:

Bắc Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ: chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 19/9 đến ngày 27/9:

Bắc Bộ: đêm 19/9 có mưa rào và giông rải rác; từ 22-23/9, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 24-25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và giông vài nơi; riêng thời kỳ 19/9 và từ 22-23/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế: có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm khí tượng cũng nhận định, trong các ngày 18-19/9 và từ 22-27/9, Hà Nội có mưa rào, giông, có ngày mưa to. Nền nhiệt thấp nhất trong các ngày xuống đến 22 độ và cao nhất 35 độ. Trong 10 ngày tới, chỉ có hai ngày 20-21/9, dự báo thời tiết Hà Nội xuất hiện nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo khu vực TPHCM, trong 1-2 ngày tới, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.

Trong 2-3 ngày tiếp theo, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80-140mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 20/9, mưa giảm dần về diện và lượng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều diễn biến khó lường. Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.