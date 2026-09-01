Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La) xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đến ngày 2/9, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần.

Thời tiết miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, ngày và đêm 1/9, không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 36 độ; phía Tây và phía Nam 35 độ; phía Bắc 34 độ.

Sang ngày và đêm 2/9, Hà Nội tiếp tục không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 36 độ; phía Bắc và phía Nam 35 độ. Từ đêm 2-8/9, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, có ngày nắng nóng.

Trong khi đó, ngày 1/9, sau đợt mưa lớn, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ ngày 2/9, những khu vực này có khả năng xảy ra đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ được cảnh báo có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/9.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong sáng 31/8 và đang hoạt động trên Biển Đông; có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 1/9.

Dự báo thời tiết ngày 1/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng TP Đà Nẵng đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.