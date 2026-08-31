Bắc Bộ nắng nóng trong ngày 1/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13h hôm nay (31/8) tại một số nơi vượt 35 độ.

Dự báo, ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La) xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Hầu hết các vùng trên cả nước đều xuất hiện nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 1/9. Ảnh: Tuấn Hùng

Đến ngày 2/9, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần.

Trong khi đó, từ ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ được cảnh báo có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/9.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhiều nơi xuất hiện mưa to

Cũng trong hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm, như các trạm: Hướng Lập (Quảng Trị) 80,8mm, Tân Rai (Lâm Đồng) 56,4mm...

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; Nam Bộ có lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/9, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5

Chiều cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết, đến 13h, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ tàn dư bão Saudel, có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông. Nguồn: VNDMS

Theo kịch bản này, bão Saudel có thể trở thành cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm nay.

Trước đó, bão Saudel hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Trung Quốc. Sau khi đổ bộ và đi sâu vào đất liền nước này, bão suy yếu thành vùng áp thấp.

Sáng 31/8, vùng áp thấp này di chuyển xuống vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tái tổ chức và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 1/9, tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ sau đó, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h. Đến 13h ngày 2/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan chức năng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.