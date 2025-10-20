Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Diễn biến bão phức tạp, nguy cơ cao xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu

Hồi 13 giờ ngày 20/10/2025, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 (khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa). Từ ngày mai 21/10 bão tương tác với không khí lạnh, có thể thay đổi cả hướng di chuyển và cường độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22-26/10 khu vực Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 900mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 3.

Đây là cơn bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 12, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng, các cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại các đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp, ven sông, suối, trong đó:

a) Rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, taluy đường đã có dấu hiệu bị sạt trượt để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ.

b) Chủ động triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, chủ động tiêu nước đệm, vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi để dành dung tích phòng, chống lũ, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhất là các hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, ven biển, cửa sông hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra mưa lũ lớn.

d) Rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

đ) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến bão, mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét.

Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ, chủ động hướng dẫn di chuyển, neo đậu tại các khu vực bảo đảm an toàn (đặc biệt lưu ý tránh đứt neo, trôi tàu khi mưa lũ lớn); chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

(Theo Chinhphu.vn)