Tại phường Tây Nha Trang, nhiều khu dân cư ngổn ngang bùn đất và rác thải sau khi nước rút. Đồ đạc, tài sản bị hư hỏng được người dân gom thành từng đống trước cửa nhà.

Trên đường 23 Tháng 10 - tuyến huyết mạch, cửa ngõ phía Tây Nha Trang - rác chất đống hai bên đường. Dù lũ rút đã lâu, nhiều hẻm và khu dân cư dọc tuyến vẫn ngập bùn đất, lầy lội. Hàng loạt ô tô chết máy phải kéo vào gara ven đường, khiến giao thông ách tắc.

Nhiều vật dụng như tủ đông, đồ dùng bằng mút, xốp, gỗ… của người dân nay biến thành rác, được chất ven đường chờ xe môi trường đến thu gom.

Nhiều vật dụng như quần áo, mùng mền, chiếu, gối, giày dép, sofa… bám bùn hôi, ố vàng và khó làm sạch, nên người dân đành vứt bỏ.

Ông Nguyễn Văn Si (65 tuổi, Tổ 1, phường Tây Nha Trang) cho biết lũ lên nhanh trong đêm, ông chỉ kịp chạy lên mái nhà, toàn bộ đồ đạc phía dưới bị nhấn chìm và hư hỏng.

Rác thải nhựa, túi nilon, đồ gia dụng cùng nhiều hộp sữa trong các tiệm tạp hóa phủ đầy bùn non, bị hư hỏng và tràn ngập trên các tuyến phố. “Lũ kéo sập tường, hàng hóa trong tiệm hư hại gần hết”, chủ một tiệm tạp hóa ở phường Tây Nha Trang cho biết.

Trên đường Gò Bầu, nơi nước lũ từng dâng cao hơn 3m, anh Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi) cho biết rác thải từ các hộ gia đình được đưa ra đường, chất thành từng đống lớn nhiều ngày qua. “Mùi hôi thối nồng nặc tràn vào nhà làm bệnh phổi và viêm xoang của mẹ tôi nặng thêm", anh nói.

Gần đó, ông Lê Xuân Long cùng hàng xóm dọn bùn đất suốt mấy ngày vẫn chưa hết. Rác ngập tràn khu vực đường trung tâm Vĩnh Thạnh.

Theo ông Long, nhiều gia đình phải thuê xe tải 2,5 tấn với giá 500 nghìn đồng/chuyến để chở rác, nhưng không kham nổi, nên phải chờ lực lượng môi trường hỗ trợ, đồng thời xử lý khu vực xung quanh để tránh ô nhiễm.

Chợ Ga bị rác bủa vây, hoạt động mua bán phải tạm dừng. Một số tiểu thương buôn bán tạm bợ ngoài chợ, cạnh những đống rác khổng lồ.

Sau khi vệ sinh bùn đất và nước tràn vào máy giặt trong đợt lũ, người đàn ông dùng xe ba gác chở máy đi sửa.

Nhiều người cố gắng sửa chữa đồ đạc trong nhà để có thể sử dụng tiếp.

Trên đường Lương Định Của, ông Nguyễn Ngọc Trang (70 tuổi) nhặt nhạnh vật dụng trong đống rác trước cửa nhà. Chỉ vào vệt nước in trên tường, ông bàng hoàng kể, sống ở khu vực này từ năm 1993 đến nay, đây là trận lũ lịch sử khủng khiếp nhất.

“Nước dâng nhanh, nhà ngập khoảng 2,5m, gia đình phải lên tầng hai trú ẩn. Tivi, tủ lạnh, máy giặt… đều ngâm nước hỏng hết”, ông rầu rĩ.

Khắp các khu dân cư, rác ngập ngụa. Một số người mang nệm lò xo ra cánh đồng trống, châm lửa đốt để lấy sắt bán, tranh thủ kiếm tiền sinh hoạt sau khi nhà cửa tan hoang.

Chia sẻ với PV, một người đàn ông cho biết nước lũ dâng nhanh, gia đình bị cô lập trên mái nhà, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Nhà cửa, đồ đạc bị hư hại, nên ông phải tranh thủ làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Các lực lượng chức năng được huy động dọn dẹp rác sau lũ. Do lượng rác quá lớn, họ phải dùng cả máy múc để thu gom, đưa lên xe tải vận chuyển về bãi xử lý.

Theo Xí nghiệp Môi trường, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang, lượng rác sau lũ tăng đột biến, công nhân phải tăng ca làm việc hết công suất trong nhiều ngày qua.

Đơn vị huy động 300 công nhân ca sáng và 450 công nhân ca chiều – tối, có ca làm việc kéo dài đến 2–3h. Trung bình mỗi ngày, hơn 1.100 tấn rác được thu gom, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.