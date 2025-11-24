Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối và đêm nay (24/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Dự báo chi tiết

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm nay và ngày 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng vừa đưa ra nhận định, ngày 24-25/11, không khí lạnh tăng cường trở lại, sau cường độ ổn định và suy yếu. Nhưng đến khoảng 26-27/11 và 30/11, không khí lạnh khả năng lại tăng cường.

Bão số 15 khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng ngày 26/11. Nguồn: VNDMS

Cũng thời điểm này, rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Từ đêm 25/11, áp thấp nhiệt đới này có xu hướng đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 15.

Các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, cường độ bão mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.

Nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, là khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ.

Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới. Dự kiến từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh vào Biển Đông

Đến 19h tối nay 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới, cập nhật lúc 20h ngày 24/11. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 25/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây, khoảng 15-20km/h, đi vào Biển Đông. Đến 19h ngày 26/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, cường độ mạnh thêm, đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 24/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - An Giang, nhất là các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - An Giang thông báo ngay cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.