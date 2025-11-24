Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/11, ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ tối 23/11 đến sáng 25/11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Cơ quan KTTV cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 24/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.