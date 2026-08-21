Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay (21/8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 4.

Do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 17h30 ngày 21/8/2026. Nguồn: NCHMF

Lúc 16h ngày 21/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

Đáng lưu ý, trong 4-5 ngày tới, bão hầu như ít dịch chuyển, nhưng đổi hướng liên tục và duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Chính diễn biến bất thường này sẽ gây mưa lớn kéo dài cho miền Bắc, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h. Đến 16h ngày mai (22/8), tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Bắc. Cường độ bão lúc này vẫn ở mức cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ vẫn chỉ khoảng 3km/h. Đến 16h ngày 23/8, vị trí tâm bão vẫn trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Đông Bắc; cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ 3km/h. Đến 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông; giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong những ngày này, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong những vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đông Bắc Bộ đến Nghệ An: Mưa lớn khó lường

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và phía Bắc của Bắc Trung Bộ. Mưa lớn nhất dự kiến xảy ra trong đêm 21/8 và ngày 22/8, sau đó giảm dần ở Bắc Bộ.

“Đáng chú ý, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to”, chuyên gia nhấn mạnh.

Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh có nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường độ cực đoan, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ông Trần Tuấn Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, cho biết trọng tâm mưa được nhận định tại Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng núi Quảng Ninh và Bắc Trung Bộ, nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh.